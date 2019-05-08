Энергетика
Нефть подешевела ниже $70 за баррельВедомости 08 мая в 08:04
В среду, 8 мая, в 10.33 мск нефть опустилась ниже $70 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg. Дешевле она стоила только в начале апреля нынешнего года. На 14.50 мск баррель Brent стоил $69,57.
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