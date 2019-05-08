Энергетика
Нефть подешевела ниже $70 за баррельВедомости 08 мая в 08:04
В среду, 8 мая, в 10.33 мск нефть опустилась ниже $70 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg. Дешевле она стоила только в начале апреля нынешнего года. На 14.50 мск баррель Brent стоил $69,57.
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Эксперт оценил поручение Трампа увеличить пошлины на товары из КНР
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT поручение американского лидера Дональда Трампа начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.
Обновлено в 04:04
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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
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МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
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Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный «Ультратанк»
Обновлено в 04:08
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
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Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Общество
Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США
ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
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Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Политика
Минкульт Украины ответил бывшему патриарху Филарету по статусу УПЦ КП
Напомним, ПЦУ получила статус поместной митрополии Константинопольского патриархата в начале 2019 год и была создана за счет объединения двух неканонических украинских церквей: УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 16:00
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Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
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Обновлено в 04:03
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Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
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Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существование
Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее.
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Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
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В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
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Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42