Энергетика

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономикиВзгляд.ру вчера в 01:41

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, составив 58,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цены на нефть сохраняют негативную динамику из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики.
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Что будет с нефтью? — Morgan Stanley и BNP Paribas разошлись в прогнозах

REGNUMвчера в 10:49

В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть Brent

Росбалтвчера в 10:07

Нефть Brent подешевела до $66,35 за баррель из-за опасений торможения экономики

Интерфаксвчера в 01:19

Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:48

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики

Взгляд.рувчера в 01:41

Тренд на рост нефтяных котировок сохраняется

News.ruвчера в 06:56

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:11
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Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы

Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение

Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Доброволец из Челябинска подорвался на мине в Сирии

Обновлено в 00:42
Общество

Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться

Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт

Росавиация разрешила возобновить международные полеты «Якутии»

Росавиация сняла запрет на международные рейсы авиакомпании «Якутия», сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Кемеровчане вспоминают жертв трагедии в «Зимней вишне»

Сегодня вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла год назад.
Обновлено вчера в 01:25
Интернет

Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Недвижимость

Самыми доступными для ипотеки стали северные регионы России

Замыкают рейтинг доступности ипотеки регионы Северного Кавказа и Крым.
Обновлено вчера в 02:44
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала

Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Куда в Хомутово

Житель деревни Хомутово Иркутского района снял видео, на котором зафиксировал массовую гибель рыбы на реке Куда.
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт

Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Банда «чёрных лесорубов» осуждена в Иркутске

Один из участников получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере заготовки, транспортировки и переработки древесины сроком на 2,5 года.
Обновлено вчера в 23:58
Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве

35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Скорая помощь загорелась на трассе

Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено вчера в 10:29
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро

Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
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