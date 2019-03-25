Энергетика
Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономикиВзгляд.ру 01:41
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, составив 58,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цены на нефть сохраняют негативную динамику из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики.
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