Энергетика

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и КитаяРоссийская газета 02:13

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлину в 10 процентов на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Такие шаги могут привести к замедлению мировой экономики, считают аналитики.
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Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая

Российская газета02:13

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Обновлено вчера в 15:51
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