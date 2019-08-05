Энергетика
Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и КитаяРоссийская газета 02:13
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлину в 10 процентов на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Такие шаги могут привести к замедлению мировой экономики, считают аналитики.
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