Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов сырья в СШАВзгляд.ру 00:49

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.
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Стоимость нефти Brent опустилась почти к $61 за баррель

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Нефтяные цены на мировых биржах третий день с утра растут, а к вечеру снижаются

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Цены на нефть стабильны на фоне опасений о росте экономики

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Прощание с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), скончавшимся на 36-м году жизни после концерта в Ижевске, началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
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СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
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Общество

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Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
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Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
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Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
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Названы десять претендентов на титул лучшего автомобиля в мире

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Apple сменит вице-президента по розничным продажам

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Обновлено вчера в 19:23
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Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
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Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
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Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркаптана — специального ароматизатора, который придает газу неприятный запах.
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В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
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