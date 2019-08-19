Энергетика

Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38

«Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель. Нефть WTI также выросла на 45 центов (0,82%) и в настоящий момент оценивается в $55,26 за баррель. Марка начала неделю на $55,06 за баррель.
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Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение

- РИА Новости. Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости01:38

Подробнее о событии

Нефть дорожает, Brent превысила $59 за баррель

Росбалт03:07

Нефть дорожает из-за данных об атаке дронов на саудовское месторождение

News.ru02:27

Нефть открыла неделю торгов ростом

REGNUMвчера в 21:38

Нефть дорожает на новостях об атаке дронов на месторождение в Саудовской Аравии

ПРАЙМ01:17

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Нефть начинает новую торговую неделю ростом

Profinance.ruвчера в 23:25

Атака дронов на саудовское месторождение привела к повышению цен на нефть

Апрал02:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Космос

Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов

Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика

Минимальный размер оплаты труда повысят

В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Экономика

Ставки по микрозаймам снижаются, но их сроки и суммы растут

Начиная с 2017 года полная стоимость кредита/займа (ПСК) в МФО в среднем снизилась с 530-540% годовых до 440% годовых (по итогам II квартала 2019 года).
Обновлено в 03:05
Политика

Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес

В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

«Наконец-то я дома». Балотелли прокомментировал переход в «Брешию»

Обновлено в 02:27
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Экономика

К коллекторам пришли за долгами

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Уфа» нанесла «Ростову» первое поражение в чемпионате

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Космос

Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи

Обновлено вчера в 21:45
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Обновлено вчера в 06:42
Технологии

Названы шесть признаков, указывающие на проблемы с азартными играми

Ученые из Королевского колледжа психиатров рассказали о шести способах понять, что у человека проблемы с азартными играми.
Обновлено вчера в 23:35
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