Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 45 центов (0,77%) по отношению к закрытию прошлых торгов и находится на уровне $59,14 за баррель. «Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Общество
Петербургские археологи нашли на берегу Дона древние артефакты
На берегу Дона петербургские археологи нашли древние артефакты. Как утверждают исследователи, им свыше 8000 лет.
Обновлено в 06:00
Хоккей
«Йокерит» представил новую форму на сезон
«Йокерит» презентовал новую форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика
Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии
Новым председателем Конституционного суда Молдавии избран Владимир Цуркан.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа
Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Футбол
Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»
Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.
Обновлено в 08:20
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В Южной Корее развернулась кампания по бойкоту японской продукции
Среди жителей Южной Кореи продолжается масштабная кампания по бойкоту всего, что так или иначе связано с Японией.
Обновлено в 08:39
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Кино
Мальчик, озвучивший Симбу, потратит гонорар на подарок матери
Обновлено в 08:17