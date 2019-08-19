Энергетика

Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 45 центов (0,77%) по отношению к закрытию прошлых торгов и находится на уровне $59,14 за баррель. «Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель.
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Нефть: понижательный сценарий до $55 сохраняется

REGNUM08:47

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии. Рублю нападение боевиков пока не помогло

Фонтанка.Ру05:15

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $59,28 за баррель

Московский Комсомолец01:39

Нефть дорожает, Brent превысила $59 за баррель

Росбалт03:07

Нефть дорожает из-за данных об атаке дронов на саудовское месторождение

News.ru02:27

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Атака дронов разогнала цены на нефть

Lenta.ru04:13
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Общество

Петербургские археологи нашли на берегу Дона древние артефакты

На берегу Дона петербургские археологи нашли древние артефакты. Как утверждают исследователи, им свыше 8000 лет.
Обновлено в 06:00
Хоккей

«Йокерит» представил новую форму на сезон

«Йокерит» презентовал новую форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Обновлено в 07:16
Политика

«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика

Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии

Новым председателем Конституционного суда Молдавии избран Владимир Цуркан.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа

Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Футбол

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.
Обновлено в 08:20
Футбол

Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»

Обновлено в 09:11
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.
Обновлено в 07:17
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество

В Южной Корее развернулась кампания по бойкоту японской продукции

Среди жителей Южной Кореи продолжается масштабная кампания по бойкоту всего, что так или иначе связано с Японией.
Обновлено в 08:39
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Обновлено в 03:34
Кино

Мальчик, озвучивший Симбу, потратит гонорар на подарок матери

Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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