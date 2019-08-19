Энергетика
Нефть начинает новую торговую неделю ростомProfinance.ru вчера в 23:25
Цены на нефть начали новую неделю ростом. В ходе азиатской торговой сессии в понедельник, 19 августа котировки сентябрьских фьючерсов на WTI (контракт экспирируется 20 августа) выросли на 0.97% до 55.40 за баррель, а нефть Brent растет на 1.06% до 59.26 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%
Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» -- одного из крупнейших российских агрохолдингов -- в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf).
Обновлено в 04:42
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
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Обновлено вчера в 06:26
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Авто
Хитрость знающих водителей - глушить ли мотор, если вас остановила ДПС?
Требование заглушить двигатель, если вас остановил инспектор ДПС, нигде не закреплено. Я бы не глушил (и не глушу) по двум причинам.
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Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
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Армия и оружие
Министр обороны Украины и глава Генштаба ВСУ встретились с советниками НАТО
Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак встретились со стратегическими советниками государств-членов НАТО, сообщили 19 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.
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Кино
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Писатель Джордж Мартин рассказал, что концовка сериала «Игра престолов», который снимался по циклу книг «Песнь льда и пламени», освободила его от стресса.
Обновлено в 07:39
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков
Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Гаджеты
От 430 евро. Стала известна стоимость Xiaomi Mi 9T Pro в Европе
Старт продаж Xiaomi Mi 9T Pro в Европе ожидался во второй половине августа.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Футбол
Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
Обновлено в 08:45
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.
Обновлено в 02:22
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Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
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Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом
Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал. Геноцидом голодомор признает несколько стран.
Обновлено в 07:42
Экономика
Эксперты ВШЭ предсказали сроки нового кризиса в России
Новый кризис в российской экономике наступит не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 08:20
Футбол
Месси полностью восстановился после травмы
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, сообщает AS.
Обновлено в 00:48
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До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид.
Обновлено в 06:18
Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»
Обновлено в 06:12
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21