Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38
«Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель. Нефть WTI также выросла на 45 центов (0,82%) и в настоящий момент оценивается в $55,26 за баррель. Марка начала неделю на $55,06 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы
15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:24
Энергетика
Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов
Санкции главы США Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы повысили спрос на российскую нефть марки Urals, увеличив доход нефтяных компаний почти на миллиард долларов.
Обновлено 16 августа в 02:02
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Пилот севшего в поле «Аэробуса» сделал прогноз на столичное дерби
Пилот самолета «Аэробус А-321» Дамир Юсупов дал прогноз на предстоящий матч 6-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет ЦСКА.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Тихоокеанский флот пополнился судном «Александр Рогоцкий»
После окончания испытаний судно совершило переход на Камчатку Состав Тихоокеанского флота пополнило новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Интернет
Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу
19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Общество
Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу
В среднем базовый набор российского школьника из рюкзака, пенала и школьной формы обойдется родителям в 2619 рублей.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера
Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22