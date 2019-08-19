Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38
«Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель. Нефть WTI также выросла на 45 центов (0,82%) и в настоящий момент оценивается в $55,26 за баррель. Марка начала неделю на $55,06 за баррель.
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Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве
В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Теннис
Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:00
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Важные события текущей недели
Участники финансовых рынков на предстоящей неделе, по мнению редакции ProFinance.ru, обратят внимание на следующие события.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Норвегия предостерегает США от провоцирования России
Ранее американский военный эксперт Лайл Голдстайн заявил, что в случае военного противостояния США и России в Черном море американский флот будет уничтожен за очень короткое время.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Футбол
Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на Олимпиаду-2020 в Токио.
Обновлено в 00:23
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Авто
Что может свести на нет перспективы развития электромобилей?
Во многих странах правительство стимулирует производство электрокаров, говоря, что за ними будущее.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских судов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Иностранное вмешательство в российские выборы обсудит Совет Госдумы
Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
Обновлено в 00:00