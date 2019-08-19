Энергетика

Нефть открыла неделю торгов ростомREGNUM вчера в 21:38

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«Мировой эталон» открыл сессию на отметке $58,84 за баррель. Нефть WTI также выросла на 45 центов (0,82%) и в настоящий момент оценивается в $55,26 за баррель. Марка начала неделю на $55,06 за баррель.
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Цены на нефть растут

RT на русском01:00

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Profinance.ruвчера в 23:25

Нефть открыла неделю торгов ростом

REGNUMвчера в 21:38
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