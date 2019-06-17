Энергетика
Нефть остается под влиянием противодействующих факторовREGNUM 01:37
Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
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Здоровье
В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции
В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заболевания менингококковой инфекцией — с начала июня болеют больше 25 человек.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Политика
Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 23:56
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Студентку, которая обвинила в изнасиловании преподавателя, могут отчислить из вуза в Новосибирске
Обновлено в 02:00
Общество
Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда
Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Российский турист утонул на пляже в Таиланде
Российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной таиландской провинции Трат.
Обновлено в 01:31
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Обновлено вчера в 22:38
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Обновлено в 01:30
Здоровье
В «госпитале Тетюхина» проведут операции жителям Крыма
В Нижнетагильском «госпитале Тетюхина» проведут высокотехнологичные операции жителям Крыма.
Обновлено в 01:27