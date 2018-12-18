Энергетика

Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Российская газета
04:27

Фьючерсы на нефть на новостях о выводе американских войск из Сирии на мировых рынках показывают отрицательную динамику. На Международной лондонской бирже стоимость марки Brent впервые с 19 сентября 2017 года опустилась ниже 55 долларов за баррель.
Российская газета04:27

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Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года

Российская газета04:27

Цена нефти Brent впервые за год упала ниже 55 долларов за баррель

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РИА Новости18 декабря в 14:57

Цена на нефть марки Brent упала ниже $56 за баррель

Газета.Ru18 декабря в 15:06
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Энергетика

Нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель

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Госкомпании спасут от дорогого бензина

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Обновлено 18 декабря в 09:58
Энергетика

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Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

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Энергетика

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Энергетика

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Энергетика

По «Северному потоку-2» пойдет ямальский газ

Обновлено в 01:38
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Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика

Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин

Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.
Обновлено вчера в 07:17
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Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика

Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море

Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 07:19
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