Фьючерсы на нефть на новостях о выводе американских войск из Сирии на мировых рынках показывают отрицательную динамику. На Международной лондонской бирже стоимость марки Brent впервые с 19 сентября 2017 года опустилась ниже 55 долларов за баррель.

Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года

Энергетика Энергетика Нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель

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