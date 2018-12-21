Энергетика
Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после паденияФАНвчера в 01:29
Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения 20 декабря, показали данные торгов. В четверг днем падение цен на нефть достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва Соединенных Штатов.
ФАНвчера в 01:29
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Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа
Без компенсации со стороны правительства у "Нафтогаза" проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.
Обновлено в 06:01
Энергетика
На Кубани объявили о повышении тарифов на газ для населения
Для жителей все муниципальных образований, кроме трех, установлена цена в 6,33 рубля за один кубометр газа.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь
Нефть дешевеет с начала недели: сначала Brent достиг $57, затем $55. Сейчас обесценивание барреля ускорилось.
Обновлено вчера в 08:56
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию
Обновлено вчера в 13:32
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено вчера в 06:52
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика
Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие
Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
Эксперты повысили прогноз на урожай сои в Аргентине
В будущем сезоне урожай сои в Аргентине может вырасти до 54,2 млн. тонн. Годом ранее производство зафиксировалось на уровне 37,8 млн. тонн.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38