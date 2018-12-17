Как следует из данных биржи, торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель (предыдущий торговый день закрылся при $60,28). Дневное падение составило более 2%. WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76 при цене открытия в $51,55.

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