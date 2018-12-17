Энергетика
Нефть за полдня потеряла в цене более $2
Нефть за полдня потеряла в цене более $2РБК15:36
Как следует из данных биржи, торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель (предыдущий торговый день закрылся при $60,28). Дневное падение составило более 2%. WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76 при цене открытия в $51,55.
РБК15:36
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Энергетика
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Энергетика
Катар купил 35% в нефтяных месторождениях Мексики
Обновлено в 17:43
Энергетика
В правительстве РФ думают над тарификацией прокачки нефти
В России могут ввести единый тариф на транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 11:42
Энергетика
Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала
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Энергетика
Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года
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Энергетика
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«Газовый кризис» в Карачи преодолён
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Обновлено в 12:57
Энергетика
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Энергетика
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