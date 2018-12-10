Энергетика
Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 11 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 9:35 мск выросла на $0,02, до $59,99 за баррель.
News.ruвчера в 01:55
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Ливийские повстанцы поддерживают рынок нефти, рубль надеется на ЦБ РФ - ГК «Форекс Клуб»
Финмаркетвчера в 06:58
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Мировые цены на нефть «взлетели» на открытии торгов во вторник
На открытии торгов во вторник зафиксирован рост мировых цен на нефть.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Американские аналитики составили прогноз для экономики РФ
Добавим, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 2% до 1,8%. Понижение прогноза связывают с менее существенным, чем ожидалось, показателем роста экономики РФ в третьем квартале 2018 года.
Обновлено в 02:50
Энергетика
Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
В Татарстане нашли нарушения после проверок топлива на автозаправках
Большую часть нарушений нашли на частных и ведомственных заправках. главная причина – завоз некачественного топлива из соседних регионов. эту проблему решат уже в следующем году.
Обновлено в 03:16
Энергетика
В Югре зарегистрировали рекордные темпы бурения скважин
За всю историю освоения месторождений в Югре добыли больше 11 миллиардов тонн нефти.
Обновлено в 03:03
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 00:59
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
В Смоленске цены на бензин прекратили расти
Спешим сообщить радостную весть - цены не поднялись на заправках ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».
Обновлено в 01:06
Энергетика
Индия обеспокоена падением объемов добычи нефти и газа
Индийское правительство обеспокоено снижением объёмов добычи нефти и газа, заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан, 11 декабря сообщает издание The Economic Times.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 08:43