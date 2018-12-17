Энергетика
Утром 17 декабря цены на нефть незначительно пошли вверх. В частности, марка Brent подорожала на 0,17% - до 60,38 долларов за баррель.
Московский Комсомолец00:46
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Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится в 1,5 раза
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2019 года снизится в 1,5 раза,— до $89 за тонну, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 05:05
Энергетика
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд
Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
Глава «Ямал СПГ» войдет с состав правления «Новатэка»
Совет директоров «Новатэка» включил в состав правления компании главу компании «Ямал СПГ» Евгения Кота, говорится в сообщении «Новатэка».
Обновлено в 05:18
Энергетика
В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО
Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).
Обновлено 15 декабря в 21:11
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд
Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Петербуржцы рассказали об отношении к «Лахта Центру»
Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.
Обновлено в 00:21
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Украинским потребителям не стоит ждать дешёвого электричества — эксперт
После отмены тарифа на уголь «Роттердам плюс» произойдёт скачок тарифов на электроэнергию, заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 02:48