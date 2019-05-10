Энергетика

Нефть начала расти на фоне ожиданий переговоров США и КитаяПолит.ру вчера в 03:25

Цены на нефть эталонных марок возобновили подъем на ожиданиях, что США и Китай проведут переговоры о торговле, передает «Интерфакс». Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 по Москве подорожали на 0,42 доллара (0,60%) — до 70,81 долларов за баррель.
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