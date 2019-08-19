Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $59 за баррельRambler News Service 04:08

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефтяная корзина ОПЕК подорожала

Росбалт10:00

Нефть Brent снова не может пробиться к $60 за баррель

REGNUM10:39

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $59,28 за баррель

Московский Комсомолец01:39

Атака дронов разогнала цены на нефть

Lenta.ru04:13

Нефть дорожает из-за данных об атаке дронов на саудовское месторождение

News.ru02:27

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии. Рублю нападение боевиков пока не помогло

Фонтанка.Ру05:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в России

Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 11:47
Футбол

Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Обновлено в 00:22
Театры

Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра

Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин

Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:53
Армия и оружие

К 80-летию сражения на реке Халхин-Гол

Обновлено в 12:24
Политика

В редакции РБК сменилось руководство

Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Папарацци застали принца Гарри и Меган Маркл с сыном в Ницце

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на юг Франции. Это уже третий перелет принца Гарри и Меган Маркл за это лето.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте

Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Происшествия

В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц

Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Обновлено в 11:04
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ

Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.
Обновлено в 06:50
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Футбол

Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Гаджеты

Назван ТОП-5 смартфонов, которые покорили лето 2019

По мнению экспертов и оценки пользователей был назван ТОП-5 смартфонов, которые покорили лето 2019.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше

Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
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