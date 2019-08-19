Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $59 за баррельRambler News Service 04:08
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в России
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 11:47
Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»
Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин
Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
К 80-летию сражения на реке Халхин-Гол
Обновлено в 12:24
Политика
В редакции РБК сменилось руководство
Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Папарацци застали принца Гарри и Меган Маркл с сыном в Ницце
Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на юг Франции. Это уже третий перелет принца Гарри и Меган Маркл за это лето.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте
Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Обновлено в 11:04
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ
Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.
Обновлено в 06:50
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Назван ТОП-5 смартфонов, которые покорили лето 2019
По мнению экспертов и оценки пользователей был назван ТОП-5 смартфонов, которые покорили лето 2019.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31