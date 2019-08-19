Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
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Российский подросток убил пять человек топором
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Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено 17 августа в 01:35
Происшествия
Еще пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Количество отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось на пять человек, 19 августа сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Наука
Активация гена помогла «разубедить» клетки становиться раковыми
Обновлено в 06:41
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Обновлено в 11:33
Футбол
Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ - лучшее решение для всех»
Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о ходе восстановления от травмы колена.
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Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Экономика
Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе
Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Врач обнаружил опасность кошачьих царапин
Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
Обновлено в 00:50
Теннис
Рублёв тренируется вместе с Энди Марреем
Третья ракетка России Андрей Рублев и британский теннисист Энди Маррей провели совместную тренировку. Занятие состоялось вчера, 18 августа.
Обновлено в 12:23
Футбол
Фантастический сейв Максименко в матче «Спартак» — ЦСКА. Видео
«Спартак» на своем арене принимает ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко несколько раз в одном моменте эффектно спас свою команду от пропущенного мяча.
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
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Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
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Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
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Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26