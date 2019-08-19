Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
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Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

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Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ - лучшее решение для всех»

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о ходе восстановления от травмы колена.
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На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

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Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах

Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
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Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
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ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции

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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Врач обнаружил опасность кошачьих царапин

Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
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Рублёв тренируется вместе с Энди Марреем

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В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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