Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.

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Энергетика Энергетика В правительстве РФ думают над тарификацией прокачки нефти В России могут ввести единый тариф на транспортировку нефти и нефтепродуктов.

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