Энергетика

Нефть дорожает на ожиданиях снижения ставки ФРС СШАЭкономика сегодня 02:16

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ФРС США. Участники торгов ожидают, что регулятор впервые с 2008 года понизит базовую ставку. Фьючерс нефти Brent на октябрь к 08.53 мск торгуется по 63,98 доллара за баррель.
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Нефть подорожала в ожидании снижения ставки ФРС США

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