Энергетика
Фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в январе на Лондонской бирже уже потеряли сегодня в цене 1,4 процента и продаются по 57,94 доллара за баррель.
Интересантвчера в 04:12
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Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 20:23
Энергетика
Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20
Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Обновлено в 15:57
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 16:30
Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено в 10:12
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 09:30
Энергетика
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти
Добывающие ежедневно 11,48 миллионов бочек нефти в сентябре Соединенные Штаты сохранили лидирующую позицию по добыче в мире, которую удалось занять в августе.
Обновлено в 15:16
Энергетика
«Газпром» построит в Адыгее еще семь газопроводов
Компания «Газпром» завершила проектирование семи газопроводов в четырех районах Адыгеи, до конца года также газ придет в горную станицу Дагестанскую.
Обновлено в 11:02
Энергетика
Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
На Украине сократилась добыча угля
На Украине сократилась добыча угля.
Обновлено в 15:06
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05