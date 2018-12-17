Энергетика
Нефть обновила минимум за 15 месяцев и торгуется ниже $50 за баррель
Нефть обновила минимум за 15 месяцев и торгуется ниже $50 за баррельProfinance.ru15:52
Технический анализ дает сигналы более глубокого падения нефтяных котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI, которые торгуются на бирже NYMEX, упала на вечерних торгах в Нью-Йорке до $49.09 за баррель.
Profinance.ru15:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
Энергетика
Эксперт рассказал, когда закончится нефть в России
Глава Роснедр заявил, что при текущих уровнях добычи нефти, ее запасов хватит только на 23-25 лет.
Обновлено в 16:22
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено в 06:12
Энергетика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Обновлено в 15:26
Энергетика
Катар купил долю в месторождении нефти в Мексике
Обновлено в 01:54
Энергетика
США увеличивают добычу сланцевой нефти: Минэнерго страны
США наращивают добычу сланцевой нефти — в январе, по данным министерства энергетики страны, добыча увеличится по сравнению с декабрем 2018 года на 134 тыс. баррелей в сутки — до 8,166 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 15:10
Энергетика
В правительстве РФ думают над тарификацией прокачки нефти
В России могут ввести единый тариф на транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 11:42
Энергетика
В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ
В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.
Обновлено в 15:30
Энергетика
Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:18
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»
Обновлено в 11:42
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо
В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено в 02:05
Энергетика
BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины
Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект. Новое программное обеспечение здесь внедрили недавно.
Обновлено вчера в 22:17