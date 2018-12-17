Технический анализ дает сигналы более глубокого падения нефтяных котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI, которые торгуются на бирже NYMEX, упала на вечерних торгах в Нью-Йорке до $49.09 за баррель.

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