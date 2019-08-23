Энергетика
Нефть марки WTI дешевеет после новостей из КитаяNews.ru вчера в 09:02
Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США. Как сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ, по состоянию на 15:26 пятницы, 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель.
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Нефть резко дешевеет из-за очередного решения Китая и США ввести взаимные пошлины
Вести.Финансвчера в 09:08
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Общество
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова
Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Культура
Музыканта Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Происшествия
Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь
В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть
45-летняя актриса и многодетная мама Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть.
Обновлено в 06:12
Экономика
Сотрудники ГАЗ могут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, может ввести для сотрудников четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 03:37
Общество
Регионы с самыми высокими зарплатами чиновников назвал Росстат
Оплату выше, чем средняя зарплата у жителей регионов, муниципальные чиновники получают в14 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле
"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Что едят Киану Ривз, Джаред Лето и Том Круз для сохранения молодости рассказали эксперты
Джареду Лето уже 47 лет, но кажется, что за последние несколько десятков лет он почти не изменился.
Обновлено в 07:43
Общество
День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина
Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Единоборства
Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем
В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Кино
Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 23:14