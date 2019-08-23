Энергетика

Нефть марки WTI дешевеет после новостей из КитаяNews.ru вчера в 09:02

Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США. Как сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ, по состоянию на 15:26 пятницы, 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Китай обвалил нефть

Lenta.ruвчера в 13:27

Нефть резко дешевеет из-за очередного решения Китая и США ввести взаимные пошлины

Вести.Финансвчера в 09:08

Рынок акций РФ закрыл неделю в минусе на обострении торговой войны США и Китая

ПРАЙМвчера в 12:56

Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам

Росбалтвчера в 10:25

Рубль дешевеет на фоне новых санкций Госдепа, очередного витка торговой войны между США и Китаем и падения цен на нефть

Фонтанка.Рувчера в 09:57

Падение курса рубля и цены на нефть. Реакция на новый виток торговой войны Китая и США

ТАССвчера в 13:05

Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая

News.ruвчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом

Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Общество

Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 05:46
Футбол

«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова

Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Культура

Музыканта Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом

В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Культура

Ролик с собакой-гипнотизером получил популярность в интернете

Обновлено в 04:41
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 06:01
Происшествия

Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь

В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть

45-летняя актриса и многодетная мама Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть.
Обновлено в 06:12
Экономика

Сотрудники ГАЗ могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, может ввести для сотрудников четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 03:37
Общество

Регионы с самыми высокими зарплатами чиновников назвал Росстат

Оплату выше, чем средняя зарплата у жителей регионов, муниципальные чиновники получают в14 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле

"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Что едят Киану Ривз, Джаред Лето и Том Круз для сохранения молодости рассказали эксперты

Джареду Лето уже 47 лет, но кажется, что за последние несколько десятков лет он почти не изменился.
Обновлено в 07:43
Общество

День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено вчера в 18:40
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Обновлено в 05:30
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина

Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Единоборства

Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем

В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Обновлено в 02:36
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Авто

В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Кино

Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное