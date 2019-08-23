Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США. Как сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ, по состоянию на 15:26 пятницы, 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель.

Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая

Общество Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Политика Савченко сообщила о начале украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.

Армия и оружие Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.

Экономика Инвесторы сокращают вложения на российском рынке Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.

Здоровье Переносчики тропических болезней распространились на юге России В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Зеленский высказался о возвращении России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не видит причин для возвращения России в G8, потому что с марта 2014 года «ничего не изменилось».

Космос Создатели ракет Много лет Королев и Бушуев работали вместе, ими были созданы первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спутник Земли.

Происшествия Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Во Внукове 14 рейсов задерживаются, а три отменяются. В Шереметьеве, согласно табло, вылетов и прилетов отмененных, задержанных нет.

Космос На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.

Политика Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщило интернет-издание "Главред" со ссылкой на источники.

Политика США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода «Мотор Сич» Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Футбол «Зенит» встретится с «Уфой» в седьмом туре РПЛ Иванов последний раз работал на встрече "Динамо" и петербуржцев — "Зенит" выиграл со счетом 2:0.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Наука Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.

Технологии Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Экономика В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.