Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем, при этом нефть марки WTI дешевеет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.37 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11% — до 46,67 доллара за баррель.

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 3%

Энергетика Энергетика Новак: волатильность цен на нефть вызывает беспокойство Волатильность цен на нефть вызывает беспокойство.

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика «Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири» "Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.

Энергетика Энергетика В Прикамье повысится плата за газ Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.

Энергетика Энергетика Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.

Энергетика Энергетика Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018 За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.

Энергетика Энергетика Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.

Энергетика Энергетика В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.

Энергетика Энергетика ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора» Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.

Энергетика Энергетика Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.

Энергетика Энергетика На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.

Энергетика Энергетика С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.