Энергетика

Нефть марки Brent упала в цене ниже $59
Комсомольская правда
23 ноября в 11:38

Известно, что в последний раз нефть марки Brent стоила дешевле $60 за баррель в конце октября 2017 года. Напомним, что с начала октября стоимость нефти начала резко снижаться. Цена на Brent упала примерно на 30%.
Комсомольская правда23 ноября в 11:38

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