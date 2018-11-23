Остальные секторы рынка пошли вниз вслед за нефтегазовыми компаниями. Тем более, что в ходе торгов Уолл-Стрит настигла очередная негативная новость относительно китайско-американских торговых отношений.

Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз

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