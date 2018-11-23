Энергетика

Нефть марки Brent упала в цене ниже $59
Комсомольская правда
23 ноября в 11:38

Известно, что в последний раз нефть марки Brent стоила дешевле $60 за баррель в конце октября 2017 года. Напомним, что с начала октября стоимость нефти начала резко снижаться. Цена на Brent упала примерно на 30%.
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