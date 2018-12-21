По данным торгов, цена февральских фьючерсов Brent снизилась на 3,67% до 55,14 доллара за баррель, до этого она падала ниже этой отметки. Фьючерсы нефти WTI просели на 4,19% до 46,15 доллара за баррель.

Brent упала ниже уровня в 55 долларов

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