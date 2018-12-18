Энергетика

Стоимость барреля Brent опустилась ниже 53 долларов
Банки.ру
06:46

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 53 долларов, свидетельствуют данные торгов.В 14:21 мск стоимость февральских фьючерсов составила 52,93 доллара за баррель.
Банки.ру06:46

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Стоимость барреля Brent опустилась ниже 53 долларов

Банки.ру06:46

Нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель

BFM.ruвчера в 04:18

С чем может быть связано снижение цен на нефть до годового минимума

RT на русском19 декабря в 07:19

Цены на нефть обвалились

РИА Новости18 декабря в 14:57

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель

НТВ18 декабря в 15:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС18 декабря в 15:14

Цена нефти Brent упала ниже $57 за баррель впервые с октября 2017 года

Интерфакс18 декабря в 11:54
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Энергетика

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.
Обновлено вчера в 04:25
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика

В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа

Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика

В Пермском крае повысится плата за газ

За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
Обновлено в 08:08
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика

За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95

В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика

В Югре начнут разработку нового участка недр

В Ханты-Мансийском автономном округе начнется разработка Полевого участка недр, лицензию на эксплуатацию которого получил «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Обновлено в 06:05
Энергетика

«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
Обновлено в 06:50
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика

На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти

В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика

Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В настоящее время в Судане работает три НПЗ.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика

«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»

"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено в 08:14
Энергетика

Правительство обязало госкомпании перейти на газомоторный транспорт

До 2024 года российские компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, будут обязаны использовать транспорт, работающий на газомоторном топливе.
Обновлено вчера в 03:50
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