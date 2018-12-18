Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 53 долларов, свидетельствуют данные торгов.В 14:21 мск стоимость февральских фьючерсов составила 52,93 доллара за баррель.

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