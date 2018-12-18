Энергетика
Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 53 долларов, свидетельствуют данные торгов.В 14:21 мск стоимость февральских фьючерсов составила 52,93 доллара за баррель.
Банки.ру06:46
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Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.
Обновлено вчера в 04:25
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика
В Пермском крае повысится плата за газ
За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
Обновлено в 08:08
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика
За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95
В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика
В Югре начнут разработку нового участка недр
В Ханты-Мансийском автономном округе начнется разработка Полевого участка недр, лицензию на эксплуатацию которого получил «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Обновлено в 06:05
Энергетика
«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
Обновлено в 06:50
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В настоящее время в Судане работает три НПЗ.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика
«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»
"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено в 08:14
Энергетика
Правительство обязало госкомпании перейти на газомоторный транспорт
До 2024 года российские компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, будут обязаны использовать транспорт, работающий на газомоторном топливе.
Обновлено вчера в 03:50