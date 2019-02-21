Нефть марки Brent торгуется по цене $67 за баррельЭкономика сегодня 07:13

Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 67 долларов за баррель. Нефтяной рынок завершает ростом вторую неделю подряд. Стоимость нефти этим утром увеличилась на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия последней сессии.

Нефть марки Brent торгуется по цене $67 за баррель

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