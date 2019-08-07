Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррельКоммерсантъ вчера в 09:59
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Финансовый мир напуган замедлением глобальной экономики: нефть продолжит стремительно дешеветь
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Культура
Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта
Обновлено вчера в 05:49
Кино
Создатели «Игры престолов» променяли HBO на Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
ДТП с автобусом под Новороссийском. Открыта горячая линия
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом под Новороссийском погибли четыре человека, более 30 пострадали.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Правозащитники предупредили туристов о высоком уровне насилия в США
"Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США осознанно совершают ошибки, которые приводят к печальным последствиям", - говорится в заявлении Amnesty International.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.
Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Племянница Скрипаля прокомментировала заявление замглавы Скотленд-Ярда
Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено 06 августа в 07:43
Футбол
«Интер» закрывает сделку по Лукаку
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына
В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Технологии
В «Норникеле» заработали новые интеллектуальные рудники
Проект по внедрению операционных центров на рудниках Норникеля позволяет существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов управления и планирования горными работами, - говорит Андрей Гриценко, руководитель рабочей группы Заполярного филиала Норникеля по трансформации процессов управления горным производством.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 3 человек подростков нашли мертвыми в Канаде
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Кокаин на 2 млн долларов выбросило на берег в Новой Зеландии
В Новой Зеландии штормом выбросило на берег крупную партию кокаина. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает издание "Нью Зиланд геральд".
Обновлено вчера в 23:01