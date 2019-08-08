Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррельКоммерсантъ вчера в 09:59

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.
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