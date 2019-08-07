Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррельКоммерсантъ вчера в 09:59
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Авто
Названа самая продаваемая в России модель автобуса
Напомним, по итогам января-мая 2019 года автобус малого класса ПАЗ-3205 стал самым продаваемым на вторичном рынке России.
Обновлено в 05:52
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.
Обновлено в 07:37
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple Inc. по жалобе "Лаборатории Касперского" (разработчик антивирусных программ) в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 03:20
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Футбол
Дуглас Сантос назвал автогол в матче с «Краснодаром» ужасной ошибкой
В четверг, 8 августа, на пресс-конференции, посвящённой матчу с московским «Динамо», защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал оформленный им автогол на встрече с «Краснодаром» ужасной ошибкой.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Здоровье
В Химкинском роддоме женщина родила 3-ю двойню
В Химкинском родильном доме врачи успешно приняли роды у 31-летней женщины — на свет появились двойняшки — мальчик и девочка.
Обновлено в 07:12
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»
Обновлено в 08:27
Транспорт
Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси
С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:16
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол
Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Британское издание высмеяло фото «российских гангстеров»
Обновлено в 08:45
Экономика
Чистая прибыль «АЛРОСА» за 1 полугодие по РСБУ сократилась на 30%
Снижение выручки, в свою очередь, отразилось на показателе чистой прибыли по РСБУ - по итогам первых шести месяцев текущего года она сократилась на 30% г/г до 36,3 млрд руб.
Обновлено в 08:22
Политика
Память жертв «Пятидневной войны» в Южной Осетии почтили в Абхазии
Память жертв грузино-югоосетинского конфликта 2008 года почтили в Посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа.
Обновлено в 06:33
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Наука
Ученые определили, кого чаще всего кусают комары
Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что комары чаще всего кусают людей с 1 группой крови.
Обновлено в 08:37
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Выплачивать денежные компенсации автопроизводитель вынужден из-за того, что ряд немецких муниципалитетов начал запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, чьи показатели вредных выбросов не соответствуют актуальным эко-нормам.
Обновлено в 05:15
Футбол
ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова
ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в Кристал Пэлас, отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
Обновлено в 04:16
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11