Энергетика
Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррельМосковский Комсомолец 01:16
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.
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Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Наука
Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя
Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Спорт
Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку
В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Общество
Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения
Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Общество
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России
Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика
Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда»
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».
Обновлено в 12:17
Политика
Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина
Обновлено в 10:28
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Подростки объяснили, зачем помочились на Вечный огонь
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве задержали истязавшую двойняшек няню
Сорока семилетняя женщина в период времени с восемнадцатого декабря прошлого года по девятое марта этого года, замещая должность няни-гувернантки для двух малолетних детей в семье, проживающей на северо-западе Москвы, неоднократно наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия.
Обновлено в 07:19
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57