Энергетика

Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррельМосковский Комсомолец 01:16

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.
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Нефть Brent движется к $69 за баррель

REGNUM10:21

Brent подорожала до $68,09 за баррель

Интерфакс01:36

Brent дешевеет на данных Минэнерго США о росте запасов

Финмаркет27 марта в 11:03

Цены на нефть растут

RT на русском01:02

Мировые цены на нефть завершили торги четверга незначительным снижением

Банки.ру01:20

Стоимость нефти Brent опустилась почти до $67 за баррель

Росбалтвчера в 08:41

Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррель

Московский Комсомолец01:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Наука

Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя

Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Спорт

Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку

В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Культура

Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России

Обновлено в 09:57
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Общество

Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения

Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Общество

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Политика

«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»

Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России

Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика

Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда»

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».
Обновлено в 12:17
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Подростки объяснили, зачем помочились на Вечный огонь

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве задержали истязавшую двойняшек няню

Сорока семилетняя женщина в период времени с восемнадцатого декабря прошлого года по девятое марта этого года, замещая должность няни-гувернантки для двух малолетних детей в семье, проживающей на северо-западе Москвы, неоднократно наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия.
Обновлено в 07:19
Авто

Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Политика

Песков оценил возможность встречи Путина и президента Эстонии

Обновлено в 05:36
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
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