Энергетика
Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррельМосковский Комсомолец 01:16
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.
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Экономика
«Россети» направят в МРСК Сибири 3 млрд на оцифровку сетей
В прошлом году прибыль филиала составила 0,8 млрд рублей, наряду со снижением энергопотери сократилась почти на 8%. При этом средние показатели перерыва в электроснабжении снизились свыше чем на 21%, а количество просроченных договоров на льготное техприсоединение к сетям компании - на 86%.
Обновлено в 13:32
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".
Обновлено в 14:25
Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено в 13:35
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Обновлено в 12:05
Политика
Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле
Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
Обновлено в 13:44
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено в 13:56
Политика
«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Музыка
Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой
На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
Экономика
РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 2:3 (3-й период)
В пятницу, 29 марта, «Салават Юлаев» начнет финальную серию Восточной конференции с клубом «Авангард».
Обновлено вчера в 17:56
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей
«Сочи» продлил контракт с Лугиным
Обновлено в 14:01
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 13:55