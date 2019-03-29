Энергетика
Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррельМосковский Комсомолец 01:16
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Петербург поздравил с юбилеем Татьяну Буланову
В БКЗ "Октябрьский" состоялся юбилейный концерт Татьяны Булановой.
Обновлено в 08:07
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой собирается подавать в суд
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»
Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено в 14:50
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%
Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S10 5G
Точные цены на смартфон Samsung Galaxy S10, работающих в сетях пятого поколения, назвали осведомленные корейские источники.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Футбол
Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями
Обновлено в 18:15
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Задача: отодвинуть старость!
Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40