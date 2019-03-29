Энергетика

Нефть марки Brent подорожала, составив $68,10 за баррельМосковский Комсомолец 01:16

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.
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Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

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Почему с начала 2019 года мировые цены на нефть выросли максимально за последние 10 лет

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле

Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
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В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
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Армия и оружие

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Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
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В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
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На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

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Гороскоп на первую половину апреля: Венера в Рыбах

Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
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NBC узнал, в чем Ким Чен Ын смог убедить Трампа перед встречей в Ханое

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Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
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Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Бутину могут депортировать из США в день приговора

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Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
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В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
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«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

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Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
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Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

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Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

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Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
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США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
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Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды

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Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
Обновлено в 16:46
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Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

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