Энергетика
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррельРосбалт01:26
К 8:10 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,58 до $62,27 за баррель.
Росбалт01:26
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с чего всё началось
Так, цена топлива марки Brent, по данным сервиса investing.com, повысилась больше чем на 5%. На 08:00 по московскому времени за один баррель этого бренда на торгах в Лондоне давали 62,48 доллара, тогда как на закрытии торгов в пятницу он стоил почти на три доллара меньше.Телеканал 360°вчера в 01:16
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Энергетика
Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 21:19
Энергетика
«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 21:17
Энергетика
Корпорации не спешат расставаться с долгами
Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено вчера в 18:31
Энергетика
Цены на нефть выросли на 5% на фоне паузы в торговой войне США и Китая
Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.34 МСК выросли на 4,66 процента до $62,23 за баррель.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Через пять лет в Узбекистане заработают четыре крупных ГЭС
Обновлено вчера в 23:49
Энергетика
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%
За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 01:05
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено вчера в 06:17
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в GPG
АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.
Обновлено вчера в 07:11
Энергетика
Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%
Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено вчера в 01:50
Энергетика
«Татнефть» в январе-ноябре увеличила добычу нефти на 1,4%
Компания "Татнефть" в январе-ноябре увеличила добычу нефти на 1,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,547 миллиона тонн, сообщает компания.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
В Томской области модернизируют Северскую ТЭЦ
30 ноября 2018 года Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Объединенной теплоэнергетической компании (ОТЭК, входит в структуру Росатома) Ксения Сухотина в пятницу подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ в Томской области и дорожную карту по его реализации.
Обновлено вчера в 06:14