Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+
Нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+Газета.Ru03:50
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5%, передает ТАСС. По данным агентства, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена поднялась на 4,89% и составила $62,37 за баррель по состоянию на 8.45 мск.
Газета.Ru03:50
Оценить
с чего всё началось
Так, цена топлива марки Brent, по данным сервиса investing.com, повысилась больше чем на 5%. На 08:00 по московскому времени за один баррель этого бренда на торгах в Лондоне давали 62,48 доллара, тогда как на закрытии торгов в пятницу он стоил почти на три доллара меньше.Телеканал 360°01:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Энергетика
Министр энергетики Катара объяснил выход страны из ОПЕК
Обновлено в 04:56
Энергетика
Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро
Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».
Обновлено в 04:36
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
"Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено вчера в 16:59
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
В Кыргызстане могут резко вырасти цены на бензин и дизтопливо — АНК
Есть опасность, что в следующем году в Кыргызстане могут значительно подорожать горюче-смазочные материалы, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР (АНК).
Обновлено в 04:53
Энергетика
Чем грозит предстоящий обвал цен на нефть
Что происходит с ценами на нефть Цены на нефть достигли минимального уровня с декабря 2017 года - сейчас черноморская нефть подешевела на 4,26 доллара, американская - на 3,77 доллара.
Обновлено в 04:20
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено 01 декабря в 13:00
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 03:37
Энергетика
За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн
Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Число газозаправочных станций в Ростове увеличат в 3,5 раза
"Газпром" намерен усовершенствовать газозаправочную инфраструктуру и увеличить до 2021 года число газовых АЗС в 3,5 раза до 39 объектов.
Обновлено в 04:48
Энергетика
«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 01:26