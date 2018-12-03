Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+
Нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+Газета.Ru03:50
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5%, передает ТАСС. По данным агентства, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена поднялась на 4,89% и составила $62,37 за баррель по состоянию на 8.45 мск.
Газета.Ru03:50
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с чего всё началось
Так, цена топлива марки Brent, по данным сервиса investing.com, повысилась больше чем на 5%. На 08:00 по московскому времени за один баррель этого бренда на торгах в Лондоне давали 62,48 доллара, тогда как на закрытии торгов в пятницу он стоил почти на три доллара меньше.Телеканал 360°01:16
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Энергетика
Эксперт объяснил решение Катара выйти из ОПЕК
3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил о решении приостановить членство страны в ОПЕК в январе 2019 года.
Обновлено в 07:54
Энергетика
«Газпром»: «Северный поток-2» профинансирован уже на 6 млрд евро
Проект газопровода "Северный поток-2" профинансирован уже на 6 млрд евро, сообщает "Газпром".
Обновлено в 06:40
Энергетика
Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%
Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 07:28
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США
"Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Российскую полярную авиацию хотят перевести на газомоторное топливо
Перевод российской полярной авиации на газомоторное топливо сократит издержки бюджета на завоз авиационного керосина в северные регионы и увеличит лётный ресурс самолётов и вертолётов на 30%.
Обновлено в 05:51
Энергетика
В Кыргызстане могут резко вырасти цены на бензин и дизтопливо — АНК
Есть опасность, что в следующем году в Кыргызстане могут значительно подорожать горюче-смазочные материалы, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР (АНК).
Обновлено в 06:44
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году
Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии
Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.
Обновлено в 06:14
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 03:37