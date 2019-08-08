Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 3% после резкого снижения наканунеКоммерсантъ 02:00
Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже выросла более чем на 3% после роста WTI. Накануне нефтяные котировки упали на 5%.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Происшествия
Атамбаева доставили в МВД Киргизии
Обновлено в 10:32
Транспорт
Александр Беглов проверил ход реконструкции Лиговского путепровода
Как идет реконструкция Лиговского путепровода, сегодня проверил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Космос
Анатомию космической Чайки изучает телескоп
Основными компонентами Чайки являются три больших облака газа, наиболее отличительными из которых являются Sharpless 2-296, образующие крылья.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Здоровье
От кальяна может развиваться рак
«Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул эксперт.
Обновлено в 02:28
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв
"Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии
Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью телеканалу ZDF, что немцы должны быть благодарны русским, так как без них не было бы объединения Германии.
Обновлено в 05:07
Политика
Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием
Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.
Обновлено в 03:36
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Технологии
В Instagram произошла масштабная утечка «историй»
Один из бывших сотрудников Hyp3r отметил, что позиция Instagram, позволяющая сторонним компаниям собирать данные пользователей, кажется лицемерной.
Обновлено в 06:41