Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже выросла более чем на 3% после роста WTI. Накануне нефтяные котировки упали на 5%.

Нефть марки Brent подорожала на 3% после резкого снижения накануне

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