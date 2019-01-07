Цены на нефть выросли на 3% на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Так, по данным торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,77% - до 58,64 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли на 3% на фоне переговоров США и Китая

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Энергетика Энергетика Нефтяной успех Америки критически зависит от России Парадоксально, но тут Россия и США буквально находятся в одной лодке, желая на словах "дешёвого бензина и дизельного топлива", но фактически не имея возможности эффективно добывать нефть для их производства при низкой цене на неё.

Энергетика Энергетика Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках «В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.

Энергетика Энергетика Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.

Энергетика Энергетика В Киеве вырастут тарифы на воду В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.

Энергетика Энергетика Бензин в Кировской области подорожал за первые дни января В Кировской области вновь подорожали цены на бензин.

Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Энергетика Энергетика Рубль укрепился по отношению к доллару, цена на нефть растет После резкого скачка вверх курс доллара по отношению к рублю вновь стабилизировался.

Энергетика Энергетика В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Энергетика Энергетика Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Калининградской области в 2018 году сократилась на 5% По итогам 11 месяцев 2018 года добыча нефти в Калининградской области сократилась на 5%. Всего было добыло 555 тыс. тонн нефти.

Энергетика Энергетика Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.

Энергетика Энергетика Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть на 2019 год В начале декабря в Goldman Sachs (GS) еще верили в потенциал восстановления цены нефти марки брент до $70 за баррель, а нефти WTI — до $64.50.

Энергетика Энергетика Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.