Энергетика
Цены на нефть выросли на 3% на фоне переговоров США и Китая
Цены на нефть выросли на 3% на фоне переговоров США и КитаяDP.RUвчера в 10:00
Цены на нефть выросли на 3% на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Так, по данным торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,77% - до 58,64 доллара за баррель.
DP.RUвчера в 10:00
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Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Нефтяной успех Америки критически зависит от России
Парадоксально, но тут Россия и США буквально находятся в одной лодке, желая на словах "дешёвого бензина и дизельного топлива", но фактически не имея возможности эффективно добывать нефть для их производства при низкой цене на неё.
Обновлено вчера в 02:33
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В Киеве вырастут тарифы на воду
В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено в 01:52
Энергетика
Бензин в Кировской области подорожал за первые дни января
В Кировской области вновь подорожали цены на бензин.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено 06 января в 00:31
Энергетика
Рубль укрепился по отношению к доллару, цена на нефть растет
После резкого скачка вверх курс доллара по отношению к рублю вновь стабилизировался.
Обновлено 05 января в 09:02
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти
На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.
Обновлено 04 января в 21:56
Энергетика
Добыча нефти в Калининградской области в 2018 году сократилась на 5%
По итогам 11 месяцев 2018 года добыча нефти в Калининградской области сократилась на 5%. Всего было добыло 555 тыс. тонн нефти.
Обновлено вчера в 03:21
Энергетика
Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго
Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть на 2019 год
В начале декабря в Goldman Sachs (GS) еще верили в потенциал восстановления цены нефти марки брент до $70 за баррель, а нефти WTI — до $64.50.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика
Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона
В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.
Обновлено в 04:20
Энергетика
Внимание, акция! Рост цен на все! Что подорожает в Литве в 2019 году
С января 2019 года для потребителей, которые покупают электроэнергию из сетей среднего напряжения, будут применять потолок цены в 7,76 цента за киловатт-час, а для покупающих электроэнергию из сетей низкого напряжения – 10,317 цента за киловатт-час.
Обновлено вчера в 09:00