Нефть марки Brent подорожала до $74,61 за баррельЭксперт-Татарстан 25 апреля в 04:20

На лондонской бирже ICE Futures цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent к 8.05 по московскому времени составляет 74,61 доллар за баррель, это на 0,05% больше уровня закрытия прошлой сессии 24 апреля контракты выросли в цене на 0,08% и составили 74,57 долларов за баррель.

Нефть марки Brent подорожала до $74,61 за баррель

Общество Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.

Происшествия Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки В графе «обоснование» написано, что необходимость закрытого выбора подрядчиков продиктована целями унификации подхода к осуществлению закупок федеральными органами исполнительной власти.

Общество Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли шесть человек Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.

Автоспорт Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.

Авто Эксперты объявили о падении продаж автомобилей в США По словам экспертов, если нынешнее положение не изменится в ближайшее время, то показатели за год не превысят уровня 16,8 млн автомобилей, тогда как за 2018 год на американском рынке удалось реализовать свыше 17,2 млн новых машин.

Авто На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Политика Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.

Происшествия В Нальчике задержан боевик, планировавший теракт Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.В ФСБ отмечают, что он планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Хоккей «Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо» и повел в серии В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" на домашнем льду обыграл "Колорадо Эвеланш" – 5:2. "Акулы" дважды по ходу встречи уступали в счете.

Авто В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 лошадиных сил.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.