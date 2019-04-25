Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $74,61 за баррельЭксперт-Татарстан 25 апреля в 04:20

На лондонской бирже ICE Futures цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent к 8.05 по московскому времени составляет 74,61 доллар за баррель, это на 0,05% больше уровня закрытия прошлой сессии 24 апреля контракты выросли в цене на 0,08% и составили 74,57 долларов за баррель.
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