Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $74,61 за баррельЭксперт-Татарстан вчера в 04:20
На лондонской бирже ICE Futures цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent к 8.05 по московскому времени составляет 74,61 доллар за баррель, это на 0,05% больше уровня закрытия прошлой сессии 24 апреля контракты выросли в цене на 0,08% и составили 74,57 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 11:45
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Авто
В РФ может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Окончательное решение о возможности продаж Isuzu MU-X в России пока не принято, этот вопрос прояснится к концу текущего года.
Обновлено в 06:47
Наука
Вымирание из-за глобального потепления может начаться с океана
Обновлено в 10:39
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено в 06:58
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Авто
Honda официально представила кроссовер Honda BR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Ветераны получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы
Обновлено вчера в 04:21
Путешествия
Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Новые взрывы в Шри-Ланке: спецназ накрыл фабрику по изготовлению бомб
Стрельба началась, когда силы безопасности совершили рейд на предполагаемую фабрику по изготовлению бомб в прибрежном городе Саммантурай, расположенный в 200 милях (320 км) от столицы Коломбо.
Обновлено в 11:48
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Культура
Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие
В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Общество
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено в 11:30
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года
Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53