Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $71,18 за баррельМосковский Комсомолец 09 апреля в 01:23

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,11%, достигнув $71,18 за баррель.
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,09 за баррель.
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Обновлено вчера в 09:25
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Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ

Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено вчера в 16:10
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Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
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Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Клинтон пожелала Ассанжу ответить за содеянное

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Обновлено в 01:16
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Происшествия

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В Лос-Анджелесе во время похоронной процессии в память о рэпере Nipsey Hussle произошла стрельба.
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Telegram запустила тестирование блокчейн-платформы

Результаты пока не разглашаются. Telegram запустила тестирование блокчейн-платформы.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
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Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 работает до 20 часов без подзарядки

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Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
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Общество

Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
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МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
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Согласно посту, релиз проекта на РС состоится 7 июня в Steam и Square Enix Store.
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С уральским миллиардером Тетюхиным простятся в субботу

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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

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В Севастополе трое детей попали в больницу после того, как выпили растворитель в детском саду.
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