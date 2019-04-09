Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $71,18 за баррельМосковский Комсомолец 09 апреля в 01:23
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,11%, достигнув $71,18 за баррель.
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Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,09 за баррель.
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