Нефть марки Brent подорожала до $71,18 за баррельМосковский Комсомолец 09 апреля в 01:23

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,11%, достигнув $71,18 за баррель.

Нефть марки Brent подорожала до $71,18 за баррель

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