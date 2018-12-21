Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на фоне повышения ставки ФРС
Life.ru
вчера в 01:29

Как отмечается, в предыдущий день торгов стоимость сырья обеих марок выросла более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5%. Как ранее писал Лайф, цена на нефть Brent впервые с 2017 года упала ниже 56 долларов за баррель.
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«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
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Минск сделал Москве предложение по цене на газ после 2020 года

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В Пермском крае повысится плата за газ

За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
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Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

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Обновлено в 08:49
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Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост

Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено в 15:45
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Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

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Обновлено в 09:12
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Новатэк купит турбины для Арктик СПГ-2 у итальянского подразделения GE

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Обновлено в 09:29
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«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
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Китай отказывается от импорта нефти из США

Едва заключив перемирие в торговой войне с США, Китай заявил о намерении сократить до минимума или вообще отказаться от импорта североамериканской нефти.
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ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
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Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
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На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти

В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
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