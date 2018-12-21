Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на фоне повышения ставки ФРС
Нефть марки Brent подешевела на фоне повышения ставки ФРСLife.ruвчера в 01:29
Как отмечается, в предыдущий день торгов стоимость сырья обеих марок выросла более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5%. Как ранее писал Лайф, цена на нефть Brent впервые с 2017 года упала ниже 56 долларов за баррель.
Life.ruвчера в 01:29
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Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Минск сделал Москве предложение по цене на газ после 2020 года
В октябре Виктор Каранкевич отмечал, что «с учетом достигнутых договоренностей необходимо до 1 июля 2019 года подготовить соответствующий проект международного договора о внесении изменений в ценовое соглашение, которое должно предусматривать подходы по формированию цены на газ с 1 января 2020 года до создания общего рынка газа».
Обновлено в 06:01
Энергетика
В Пермском крае повысится плата за газ
За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
Обновлено в 08:08
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено в 15:45
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Новатэк купит турбины для Арктик СПГ-2 у итальянского подразделения GE
Три линии второго СПГ-завода Новатэка по 6,6 миллиона тонн каждая - Арктик СПГ-2, запуск которого запланирован на конец 2022-начало 2023 года, будут построены на ледостойких морских платформах в Арктике.
Обновлено в 09:29
Энергетика
«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Китай отказывается от импорта нефти из США
Едва заключив перемирие в торговой войне с США, Китай заявил о намерении сократить до минимума или вообще отказаться от импорта североамериканской нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59