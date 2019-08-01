с чего всё началось

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. По состоянию на 20:39 мск баррель нефти этого сорта торговался на уровне $61,05.

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